Азаров дал 100 гривен на участие Украины в миротворческих операциях

Министерство внутренних дел получит миллион 968 тысяч гривен из госбюджета на обеспечение защиты прав и свобод граждан, общества и государства от противоправных посягательств, и охрану общественного порядка. Такое положение содержится в постановлении правительства №597 “Некоторые вопросы выполнения Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год", опубликованном на официальном сайте ВР за подписью премьер-министра Николая Азарова.

Вместе с тем по программе “участие внутренних войск в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, конвоирование арестованных и осужденных и охрана подсудимых во время судебных процессов” Минфин должен передать МВД лишь 40 тыс. гривен.

Премьер поручил Минфину осуществить соответствующие изменения в росписи государственного бюджета.

В то же время Министерство обороны согласного того же документа должно получить немногим больше 935 тысяч гривен, из которых 200 тысяч, – на “реформирование и развитие Вооруженных сил”. А на обеспечение участия в международных миротворческих операциях - 0,1 тыс. (то есть 100 гривен).

Остаок выделенной суммы должен пойти на “медицинское лечение, реабилитацию и санаторное обеспечение личного состава Вооруженных Сил Украины”.