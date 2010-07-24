Азаров дал 100 гривен на участие Украины в миротворческих операциях

13:20, 24 июля 2010
Политика
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И 200 тысяч – на реформы в армии

Министерство внутренних дел получит миллион 968 тысяч гривен из госбюджета  на обеспечение  защиты  прав  и  свобод граждан, общества и государства от противоправных  посягательств,  и охрану общественного порядка. Такое положение содержится в постановлении правительства №597 “Некоторые вопросы выполнения Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год", опубликованном на официальном сайте ВР за подписью премьер-министра Николая Азарова.

Вместе с тем по программе “участие  внутренних  войск  в  охране  общественного порядка  и  борьбе  с  преступностью,  конвоирование арестованных и осужденных и охрана  подсудимых  во время  судебных  процессов” Минфин должен передать МВД лишь 40 тыс. гривен.

Премьер поручил Минфину осуществить соответствующие изменения в росписи государственного бюджета.

В то же время Министерство обороны согласного того же документа должно получить немногим больше 935 тысяч гривен, из которых 200 тысяч, – на “реформирование и развитие Вооруженных сил”. А на обеспечение участия в международных  миротворческих операциях - 0,1 тыс. (то есть 100 гривен).

Остаок выделенной суммы должен пойти на “медицинское   лечение, реабилитацию и санаторное обеспечение личного состава Вооруженных Сил Украины”.

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