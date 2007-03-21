Ющенко считает, что дело против Луценко шито белыми нитками

17:08, 21 марта 2007
Политика
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Президент доверяет экс-министру

Президент Украины Виктор Ющенко Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает политизированным уголовное дело, возбужденное против бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Думаю, что оно (дело ЛУЦЕНКО - УНИАН) полностью насквозь пропитано политикой», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув при этом, что, по его мнению, дело «шито белыми нитками».

«Я полностью доверяю бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО. Я убежден, что этот человек служил интересам закона, порядка», - сказал Президент, добавив, что за время пребывания Ю.ЛУЦЕНКО в должности руководителя МВД, наверное, каждый человек в Украине, а также каждый сотрудник милиции почувствовал сдвиг к лучшему.

Кроме того, как заметил Президент, рейтинг милиции, когда ею руководил Ю.ЛУЦЕНКО, ощутимо возрос.

Продолжая свой комментарий, касающийся ситуации вокруг Ю.ЛУЦЕНКО, Президент сказал, что это ему «больше напоминает то, что происходило в 2004 году». «Очень много бездарных действий, очень много безответственных действий», - добавил глава государства.

В то же время, характеризуя сегодняшнюю ситуацию в МВД, В.ЮЩЕНКО отметил, что сейчас наблюдаются попытки политизировать министерство, «что не приносит пользы никому».

В связи с этим В.ЮЩЕНКО отметил, что ему не хотелось бы, чтобы министерство каждого дня склонялось к политизации. При этом он заверил, что больше не позволит формировать такую позицию.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, сегодня «общество находится перед большим выбором», а поэтому правоохранительные органы должны заниматься именно возложенными на них обязанностями.

По словам В.ЮЩЕНКО, «никому не нужна политизация», в том числе в силовых структурах. «А то, что это дело (дело ЛУЦЕНКО – УНИАН) ставило целью запретить передвижение политику ЛУЦЕНКО, очевидно. Это ключевая цель, которая была дана указанием», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Ю.ЮЩЕНКО, обращаясь к прокуратуре, рекомендовал ее сотрудникам не совершать действий, не соответствующих закону.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а именно ч.3 ст.364 – злоупотребление властью и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

20 марта утром следователи Генпрокуратуры семь часов проводили обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО. Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что обыск связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления Ю.ЛУЦЕНКО служебным положением.

Вчера и сегодня Ю.ЛУЦЕНКО вызывали на допрос в Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины.

Сегодня, 21 марта, Подольский районный суд Киева приостановил досудебное следствие Генпрокуратуры по уголовному делу против Ю.ЛУЦЕНКО для выяснения законности его возбуждения.

 

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