Ющенко считает, что дело против Луценко шито белыми нитками

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает политизированным уголовное дело, возбужденное против бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Думаю, что оно (дело ЛУЦЕНКО - УНИАН) полностью насквозь пропитано политикой», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув при этом, что, по его мнению, дело «шито белыми нитками».

«Я полностью доверяю бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО. Я убежден, что этот человек служил интересам закона, порядка», - сказал Президент, добавив, что за время пребывания Ю.ЛУЦЕНКО в должности руководителя МВД, наверное, каждый человек в Украине, а также каждый сотрудник милиции почувствовал сдвиг к лучшему.

Кроме того, как заметил Президент, рейтинг милиции, когда ею руководил Ю.ЛУЦЕНКО, ощутимо возрос.

Продолжая свой комментарий, касающийся ситуации вокруг Ю.ЛУЦЕНКО, Президент сказал, что это ему «больше напоминает то, что происходило в 2004 году». «Очень много бездарных действий, очень много безответственных действий», - добавил глава государства.

В то же время, характеризуя сегодняшнюю ситуацию в МВД, В.ЮЩЕНКО отметил, что сейчас наблюдаются попытки политизировать министерство, «что не приносит пользы никому».

В связи с этим В.ЮЩЕНКО отметил, что ему не хотелось бы, чтобы министерство каждого дня склонялось к политизации. При этом он заверил, что больше не позволит формировать такую позицию.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, сегодня «общество находится перед большим выбором», а поэтому правоохранительные органы должны заниматься именно возложенными на них обязанностями.

По словам В.ЮЩЕНКО, «никому не нужна политизация», в том числе в силовых структурах. «А то, что это дело (дело ЛУЦЕНКО – УНИАН) ставило целью запретить передвижение политику ЛУЦЕНКО, очевидно. Это ключевая цель, которая была дана указанием», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Ю.ЮЩЕНКО, обращаясь к прокуратуре, рекомендовал ее сотрудникам не совершать действий, не соответствующих закону.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а именно ч.3 ст.364 – злоупотребление властью и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

20 марта утром следователи Генпрокуратуры семь часов проводили обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО. Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что обыск связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления Ю.ЛУЦЕНКО служебным положением.

Вчера и сегодня Ю.ЛУЦЕНКО вызывали на допрос в Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины.

Сегодня, 21 марта, Подольский районный суд Киева приостановил досудебное следствие Генпрокуратуры по уголовному делу против Ю.ЛУЦЕНКО для выяснения законности его возбуждения.