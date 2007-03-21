К Богатыревой аппетит пришел во время еды

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА приветствует присоединение ПППУ во главе с Анатолием КИНАХОМ к антикризисной коалиции и считает это „ответственным шагом национального политика, который превыше всего поставил принципы государственного единства и национального прагматизма”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Р.БОГАТЫРЁВОЙ, по мнению лидера фракции Партии регионов, последние события доказывают, что “большинство политиков Украины понимает всю опасность ситуации и не боятся вместе с нами брать ответственность за государство”. “Сплочение политических сил вокруг коалиции засвидетельствует гражданам всю ошибочность нетерпимости и неконструктивности оппозиции, которая готова, как императорские воины, до последнего партизанить в джунглях украинских конфликтов”, - убеждена Р.БОГАТЫРЁВА.

Координатор парламентского большинства уверена, что нынешнее расширение коалиции - это только начало огромного объединительного процесса. „Коалиция будет расширяться и в дальнейшем за счет всех фракций без исключения. Наша цель не 300 голосов в парламенте. Наша цель – консолидировать всех 450 депутатов и, таким образом, объединить Украину”, - заявляет Р.БОГАТЫРЁВА.

Как сообщал УНИАН, 17 марта председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ в интервью журналистам высказал убеждение, что в парламенте будет создана широкая коалиция.

18 марта в интервью "5 каналу" Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Партия регионов предлагает нашеукраинцам и бютовцам по несколько миллионов долларов за интеграцию в антикризисную коалицию. По ее словам, таким образом парламентское большинство пытается собрать 300 голосов, необходимых для конституционного большинства.