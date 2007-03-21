Костенко и Тарасюк предлагают Президенту вернуть Жовтяка

Украинская народная партия и Народный рух Украины обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением исполнить решение Верховного Суда Украины о восстановлении в должности председателя Киевской областной государственной администрации представителя УНП Евгения ЖОВТЯКА. Об этом говорится в совместном Заявлении УНП и НРУ, переданном УНИАН. подписанном председателями партий Юрием КОСТЕНКО и Борисом ТАРАСЮКОМ.

УНП и НРУ напоминают Президенту содержание статьи 124 Конституции Украины, которая определяет, что "судебные решения принимаются судами именем Украины и являются обязательными к исполнению на всей территории Украины".

"Конституция Украины провозглашает, что права и свободы человека и их гарантии определяют соблюдение и направленность деятельности государства, которое отвечает перед человеком за свою деятельность”, - отмечают авторы заявления.

Они также напоминают, что утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства. В соответствии со статьей 102 Конституции Президент Украины является главой государства и выступает от его имени, он является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.

“Статья 68 Основного Закона возлагает на каждого обязанность неуклонно соблюдать Конституцию Украины и ее законы, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей", - говорится в совместном Заявлении.

"Трудно представить себе ситуацию, при которой Евгений ЖОВТЯК обращался бы в Европейский Суд по правам человека для восстановления своих прав", - отмечают в Заявлении УНП и НРУ.

Как сообщал УНИАН, Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.

13 марта 2007 года Верховный суд Украины принял решение о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА.

В тот же день Президент назвал “шоу” восстановление Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА.

Пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила журналистам, что единственным губернатором Киевской области, которого признает Президент Украины, является Вера УЛЬЯНЧЕНКО.