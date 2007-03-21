Кинаха сотоварищи выгоняют из Нашей Украины

«Наша Украина» оценивает вхождение Анатолия Кинаха в состав нынешнего Правительства Виктора Януковича, как пример политической измены и безответственности политического деятеля. Нам очень досадно констатировать тот факт, что позиция лидера Партии промышленников и предпринимателей Украины оказалась непоследовательной и базировалась на игре на два фронта. Об этом идет речь в заявлении партии, размещенном на официальном сайте Нашей Украины.

Во-первых, Партия промышленников и предпринимателей Украины, как и все другие участники Блока «Наша Украина», приняла решение о переходе в оппозицию к Правительству Януковича и так называемой «антикризисной коалиции» в парламенте. Сегодня, когда основания такого решения «Нашей Украины» лишь подтверждаются нарастающим в стране политическим и социально-экономическим кризисом, измена Анатолия Кинаха является ножом в спину Объединенной оппозиции и Президенту Украины.

Во-вторых, сотрудничество Анатолия Кинаха с Правительством Януковича перечеркивает переговорный процесс относительно объединения Партии промышленников и предпринимателей Украины с «Народным Союзом Наша Украина». А такое объединение должно было стать примером консолидации оранжевых сил перед угрозой реванша антинародных сил.

«Народный Союз Наша Украина» осуждает такую предательскую позицию Анатолия Кинаха и будет инициировать исключение народных депутатов Украины от ПППУ из состава парламентской фракции «Наша Украина».