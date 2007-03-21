В СПУ уверены, что сегодня с министрами проблем не будет

Народный депутат Украины из фракций СПУ Иван Бокий уверен, что все кандидатуры министров будут утверждены. Об этом он рассказал корреспонденту ForUm’a.

«Все кандидатуры будут утверждены. Ни у кого нет никаких замечаний. Так что все в порядке», - сказал Бокий.

Как ранее сообщал ForUm, Правительство Украины предлагает назначить секретаря совета развития регионов, экс-министра Кабинета министров и главу Днепропетровской облгосадминистрации Владимира Яцубу министром регионального развития и строительства, а четырежды мэра г.Комсомольск Полтавской области Олега Попова - министром жилищно-коммунального хозяйства. Президент Украины Виктор Ющенко предложил на пост министра иностранных дел Арсения Яценюка.