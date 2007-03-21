От Тимошенко ждут извинений сержант ГАИ и СПУ

БЮТ должен извиниться за свое заявление, в котором инцидент между народным депутатом Павлом КОСТЕНКО и сержантом ГАИ расценен как «политическая провокацию относительно своего коллеги».

Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции СПУ Алексей МАЛИНОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского областного комитета СПУ, основанием для заявления О.МАЛИНОВСКОГО стало публичное извинение П.КОСТЕНКО за инцидент с ГАИ. «Соратник Богдана ГУБСКОГО БЮТовец Павел КОСТЕНКО в колонке одной из Черкасских газет извинился за свое поведение, чем признал вину, теперь наступило время извиняться и БЮТ за свое заявление», - сказал О.МАЛИНОВСКИЙ.

БЮТ должен извиниться за попытку ввести общественность в заблуждение, настаивает депутат-социалист.

По мнению О.МАЛИНОВСКОГО, каждая политическая сила должна нести ответственность за свои шаги и свои заявления. «Поэтому БЮТ нужно набраться смелости и извиниться перед гражданами за попытку прикрыть нарушение закона народным депутатом-членом фракции БЮТ оппозиционностью упомянутой политической силы, - сказал О.МАЛИНОВСКИЙ. - Надеюсь, что Блок Юлии Тимошенко подтвердит свое реноме борца за справедливость и публично осудит поведение своего коллеги».

О.МАЛИНОВСКИЙ также выразил надежду, что после завершения следствия в уголовном деле, нарушенном по факту инцидента между народным депутатом и работниками ГАИ, прокуратура области публично отчитается о результатах расследования.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля джип BMW Х-5, за рулем которого был П.КОСТЕНКО (член фракции БЮТ), милиционеры трижды пытались остановить за превышение скорости. Его автомобиль был блокирован при въезде в Черкассы, после чего между нардепом с охранниками и милиционером произошел инцидент, в результате которого последний получил легкие телесные повреждения.

Между тем Блок Юлии Тимошенко заявил, что 26 февраля возле Черкасс работниками органов внутренних дел было совершено нападение на П.КОСТЕНКО. БЮТ назвала это «политической провокацией относительно своего коллеги и расценивает ее как использование силовых структур в борьбе с представителями оппозиционных сил».

В то же время Ю.КОСТЕНКО на страницах черкасской газеты «Нова доба» принес извинение за инцидент с работниками ГАИ. «Досадно, - сказал депутат БЮТ, что элементарное недоразумение повлекло определенное напряжение в отношениях… При любых обстоятельствах буду продолжать содействовать последующему развитию Черкащины, чтобы фамилия КОСТЕНКО никоим образом не связывалась с быстротекущим случаем».