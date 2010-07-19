Депутат: ЕС должен повлиять на расследование Смоленской катастрофы

Депутат Европейского парламента от Польши Ришард ЧАРНЕЦКИЙ призывает Европейский союз оказать давление на Россию для ускорения расследования причин авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб Президент Польши Лех Качиньский, его жена и много представителей польской политической элиты.

Об этом говорится в обращении депутата к Еврокомиссии, текстом которого располагает УНИАН.

Депутат, представляющий в Европарламенте самую популярную польскую оппозиционную партию "Право и справедливость", обвиняет российские власти в халатном расследовании причин Смоленской трагедии.

"Российские прокуроры задерживают передачу документов по делу польской прокуратуре. Значительная часть поляков считает, что россияне ведут следствие небрежно и, более того, пытаются что-то скрыть", - говорится в обращении депутата к Еврокомиссии.

Р.ЧАРНЕЦКИЙ, который является депутатом Европарламента со времени присоединения Польши к ЕС в 2004 году, также спрашивает Еврокомиссию, намерена ли она выяснять обстоятельства упомянутого дела у россиян.

По словам депутата, Еврокомиссия обязана ответить на его обращение к сентябрю.

"Конечно, это форма давления на Россию... Это первое обращение (по этому делу) в Брюсселе и Страсбурге, однако оно не будет последним", - говорится в заявлении Р.ЧАРНЕЦКОГО.

Как сообщал УНИАН, польская прокуратура через три месяца расследования причин авиакатастрофы под Смоленском получила от российских следователей лишь один частичный ответ на пять отправленных обращений о предоставлении правовой помощи.

Представители партии "Право и справедливость", одним из основателей которой был покойный президент Польши, критикуют действующую польскую власть за то, что она не добивалась самостоятельного расследования причин авиакатастрофы.

Ряд польских обозревателей считает, что россияне пытаются возложить всю вину за катастрофу на польских пилотов, тогда как причиной трагедии могли быть неправильные данные, сообщенные экипажу правительственного самолета диспетчером Смоленского аэропорта, в силу которых в условиях плохой видимости пилоты снизились значительно раньше, чем должны были это сделать.