БЮТ требует опять собрать Верховную Раду

БЮТ инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроектов о выделении средств пострадавшим от наводнения и моратории на повышение коммунальных тарифов.

Об этом заявил член фракции БЮТ Олег ЛЯШКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока.

Он отметил, что председатель Верховной Рады сегодня отказался “защитить граждан Украины от последствий наводнения в западных областях и повышенных коммунальных тарифов”.

“Мы с коллегами попросили председателя ВР Владимира ЛИТВИНА после торжественной части заседания парламента рассмотреть два чрезвычайно важных законопроекта и принять их. Но он отказал нам в решении этого вопроса, мотивируя это тем, что сегодня торжественная часть, и ничего рабочего мы рассматривать не будем ", - сказал О.ЛЯШКО.

"Создается впечатление, что парламентское большинство так не любит граждан Украины, что не собирается вообще рассматривать эти законы. Но мы все равно будем требовать рассмотрения этих законопроектов, и поэтому инициируем внеочередное заседание", - добавил народный депутат.

По словам О.ЛЯШКО, в первом законопроекте говорится о мерах по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины. В частности, действующему правительству было предложено выделить 1 млрд. грн. на преодоление последствий наводнения в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

"Второй законопроект - это мораторий на повышение цен на жилищно-коммунальные тарифы для населения. Его цель - защитить граждан от повышения цен на газ и воду в результате позорного решения правительства повысить газ для населения на 50%", - объяснил О.ЛЯШКО, который является автором обоих законопроектов.