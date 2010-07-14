Балога насчитал в Кабмине, минимум, десять человек лишних

Лидер партии "Единый Центр" Виктор БАЛОГА считает, что сегодня в правительстве – минимум десять лишних людей.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

“Вице-премьеры по силовым вопросам и АПК – пятое колесо к телеге. Свободную должность гуманитарного «вице» надо отменить как такую. Вице-премьер по региональному развитию был бы необходим только для административно-территориальной реформы, которая даже не объявлена. Можно объединить некоторые министерства и комитеты”, - отметил он.

Говоря об успехах новой власти, В.БАЛОГА заметил, что успехи сегодня в остром дефиците. “Причина в том, что нет политической воли проводить быстрые изменения. Ситуация вязкая, как разогретая смола. Реформы идут только на словах, когда начнутся на деле – неизвестно”, - считает он.

По словам В.БАЛОГИ, проект Налогового кодекса, “распиаренный как большой рывок вперед”, оказался мифом. “При этом экономический вице-премьер даже работу над ошибками выдает за реформу. Сплошная имитация!”, - заявил лидер “Единого Центра”.

В.БАЛОГА подчеркнул, что между тем бизнес уходит в тень, поскольку налоговики, санстанции и пожарные окончательно «озверели».

“Взятки ввросли в разы. Импортеры не могут ввезти товар из-за усложненные таможенные правила и увеличенные поборы. Иностранные компании, открывшие у нас представительства, свертывают активность из-за прессинга и коррупции. НДС – а это где-то 20 млрд. гривен - не возвращается, бизнес в шоковом состоянии”, - заметил В.БАЛОГА.

По его мнению, сейчас сложились такие условия, что бизнесу проще закрыться и переждать. “Так происходит и на Галичине, и в Донбассе”, - заметил он.

“Однако при отсутствии больших побед есть маленькие успехи. Их немного, но они приятны. Например, возможность сохранить мобильный номер при смене сотового оператора”, - отметил В.БАЛОГА.