БЮТ о молодых партиях, жирных котах, псевдонейтралах и земляке Януковича

Блок Юлии Тимошенко заявляет о готовности к сотрудничеству с представителями молодых партий в условиях нового закона о местных выборах.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

"Мы готовы к координации действий в пределах всего непровластного лагеря - включительно до выдвижения лучших и самых сильных кандидатов, которые в настоящее время принадлежат к партиям, чье участие в выборах ограничено данным драконовским законом", - подчеркивается в заявлении.

БЮТ также заявляет, что найдет технологическую возможность обеспечить совместное участие в выборах всех партий, которые образовали БЮТ и сотрудничают с блоком в пределах объединенной демократической оппозиции.

"Настоящий антидемократический документ – еще один кирпич в развитие в Украине диктатуры клана ЯНУКОВИЧА, диктатуры беззакония и мафиозного криминала", - говорится в заявлении.

В БЮТ убеждены, что пропорционально-мажоритарная система выборов - широкое поле для применения административного ресурса, проведения в местные советы лояльных к власти "местных жирных котов". "По мажоритарной системе всегда побеждали те кандидаты, у которых было больше денег, и у которых были лучшие отношения с властью. Исполнительная властная вертикаль уже получила указания сделать все возможное для победы кандидатов-регионалов. Штабы Партии регионов приказано возглавить лично губернаторам", - говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении отмечается, что лишение граждан права самовыдвижения является отражением стремления Партии регионов поставить под собственный контроль сотни мэров-хозяйственников, которые позволяют себе независимость от партийных структур.

"ЯНУКОВИЧ сужает права и возможности своих политических конкурентов, ограничивая участие в выборах лишь для тех партий, чья местная организация была зарегистрирована за год до этих выборов. Хотя партии, которые входят в БЮТ, имеют разветвленную сеть местных организаций, мы осуждаем это решение властной коалиции, считаем его недемократическим и препятствующим обновлению политических элит. В этом вопросе, занимая принципиальную позицию, мы солидарны даже с теми партиями, лидеры которых своей псевдонейтральной позицией во втором туре способствовали приходу ЯНУКОВИЧА к власти", - говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечается в заявлении, путём внедрения нормы о произвольной процедуре отмены регистрации кандидатов высока вероятность, что комиссии будут массово лишать "ненадежных" права принимать участие в выборах.

В БЮТ также напомнили о внесенном на рассмотрение правительственном законопроекте №6669, которым фактически узакониваются "карусели" на выборах. В частности, предлагается предоставить органам ведения Реестра избирателей право временно менять избирателю место голосования без изменения его избирательного адреса.

“Большинство отказалось от всех альтернативных предложений, в том числе и от законопроекта, внесенного фракцией Блока Юлии Тимошенко. Наш вариант не только предусматривал проведение местных выборов по открытым спискам, когда люди голосуют и за партию, и за отдельного кандидата, но и вводил действенный механизм отзыва депутата по инициативе избирателей", - отмечается в заявлении.

БЮТ также подтвердил, что фракция Блока Юлии Тимошенко внесет представление в Конституционный Суд о неконституционности закона "О выборах депутатов Верховной Рады Крыма, местных Советов и сельских, поселковых, городских председателей".

"По нашему убеждению, неконституционность настолько очевидна, что ее не сможет игнорировать даже такой суд, как КС в его нынешнем формате, даже после назначения ЯНУКОВИЧЕМ на должность председателя суда своего земляка из Макеевки", - отмечается в заявлении.