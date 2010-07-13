Литвин: для Украины важен опыт Туркменистана в вопросе нейтралитета

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что внеблоковый статус Украины, зафиксированный в законе об основах внутренней и внешней политики, можно реализовать только через нейтралитет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом В.ЛИТВИН сказал во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Украине Нурберды АМАНМУРАДОВЫМ.

В.ЛИТВИН отметил важность для Украины опыта Туркменистана в вопросе нейтралитета. «Одно дело - формулировка, а другое - чтобы это воспринималось европейским и мировым сообществом и соотносилось с международными правовыми нормами и реалиями», - сказал В.ЛИТВИН.

Он добавил, что «сегодня Украине ничто не угрожает извне, проблема внутри: угроза национальной безопасности и даже целостности государства лежит в плоскости внутренней нестабильности».

В.ЛИТВИН отметил, что «главное в Украине сегодня - это консолидированная власть, которая не будет иметь раздора». Поэтому серьезным достижением на сегодняшний день он назвал консолидацию во власти, определенность и наличие диалога на разных властных ступенях, благодаря которому «мы приходим к пониманию того, какие решения нужно принимать».

Председатель ВР также отметил, что в Украине придают особое значение развитию сотрудничества с Туркменистаном, а будущий визит Президента этой страны Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА в Киев будет мощным импульсом для развития сотрудничества по всем направлениям, представляющим общий интерес.

Н.АМАНМУРАДОВ, в свою очередь, отметил важность развития как деловых, так и политических контактов между двумя государствами. Он передал приглашение председателя Меджлиса (руководителя парламента) Туркменистана Акджа НУРБЕРДЫЕВА посетить его страну.

Стороны подчеркнули необходимость сделать отношения на парламентском уровне, в частности на уровне групп дружбы, постоянными и эффективными.