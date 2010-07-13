С двумя новыми законами Янукович в доброго царя играть не будет?

Политолог Алексей ГАРАНЬ прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ одобрит законы о судоустройстве и о местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГАРАНЬ сообщил журналистам на пресс-конференции.

«Я думаю, что Президент подпишет данные законы», - сказал он.

Хотя, по его словам. В.ЯНУКОВИЧ мог бы в этом случае продемонстрировать принципиальность, учитывая, что значительное количество норм обоих законов вступает в противоречие с Конституцией Украины.

«Но я думаю, что игры в доброго царя здесь не будет», - сказал А.ГАРАНЬ.