С двумя новыми законами Янукович в доброго царя играть не будет?
13:00, 13 июля 2010Политика
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Мнение эксперта
Политолог Алексей ГАРАНЬ прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ одобрит законы о судоустройстве и о местных выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГАРАНЬ сообщил журналистам на пресс-конференции.
«Я думаю, что Президент подпишет данные законы», - сказал он.
Хотя, по его словам. В.ЯНУКОВИЧ мог бы в этом случае продемонстрировать принципиальность, учитывая, что значительное количество норм обоих законов вступает в противоречие с Конституцией Украины.
«Но я думаю, что игры в доброго царя здесь не будет», - сказал А.ГАРАНЬ.
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