Литвин предлагает прекратить стенания тем, у кого рейтинг - сезонный

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает вполне нормальным установление ограничения на участие некоторых партий в местных выборах, поскольку тем самым население будет поддерживать не конкретных лидеров, а прочные политические структуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время эфира на телеканале ICTV, комментируя норму закона о местных выборах что касается ограничения участия в выборах партий, которые зарегистрированы меньше одного года.

«Я не в восторге от данного закона, поскольку я считаю, что у нас должно быть право каждого человека избрать личность, контролировать эту личность, иметь возможность отзывать эту личность, и иметь возможность обратиться к депутату», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время он отметил, что такая его позиция в настоящее время не находит поддержки, и поэтому проблему удалось частично решить путем введения смешанной системы на местных выборах.

Он также напомнил, что для того, чтобы зарегистрировать политическую партию, необходимо иметь партийные организации в большинстве областей, а в каждой области – еще и в большинстве районов.

«По какому поводу плач? Те партии, лидеры которых имеют сезонный рейтинг и купили названия политических партий, разумеется, не имеют четко структурированной партии», - сказал спикер.

Он добавил, что в связи с этим необходимо прекратить «все стенания, что кого-то не пускают на выборы».

«Нужно иметь поддержку на местах», - добавил В.ЛИТВИН.