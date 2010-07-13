Тигипко: надо знать, кто может быть новыми лидерами

Партия “Сильная Украина” объявила национальный праймериз – рейтинговый отбор кандидатов на выборы.

Как сообщает пресс-служба партии, списки кандидатов от «Сильной Украины» для участия в местных выборах будут сформированы с учетом результатов предварительного партийного голосования, так называемого праймериз – рейтингового отбора кандидатов на выборные должности среди представителей одной партии.

«Проводя предварительные партийные выборы, мы хотим оценить потенциал кандидатов от нашей партии”, - заявил глава партии Сергей ТИГИПКО.

По его словам, дело не в том, чтобы поставить в список «нужных» людей, а чтобы знать, кто пользуется доверием на местах, и могут быть новыми лидерами.