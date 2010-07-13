Тигипко: надо знать, кто может быть новыми лидерами
00:02, 13 июля 2010Политика
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Партия объявила рейтинговый отбор
Партия “Сильная Украина” объявила национальный праймериз – рейтинговый отбор кандидатов на выборы.
Как сообщает пресс-служба партии, списки кандидатов от «Сильной Украины» для участия в местных выборах будут сформированы с учетом результатов предварительного партийного голосования, так называемого праймериз – рейтингового отбора кандидатов на выборные должности среди представителей одной партии.
«Проводя предварительные партийные выборы, мы хотим оценить потенциал кандидатов от нашей партии”, - заявил глава партии Сергей ТИГИПКО.
По его словам, дело не в том, чтобы поставить в список «нужных» людей, а чтобы знать, кто пользуется доверием на местах, и могут быть новыми лидерами.
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