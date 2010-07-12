Медведько назначил себе заместителя

Занфирова переводят с Запорожья

Заместителем генерального прокурора Украины назначен бывший первый заместитель прокурора Запорожской области, государственный советник третьего класса Виктор ЗАНФИРОВ. Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Запорожской области Марьяна ВЛАСОВА, соответствующий приказ подписан генеральным прокурором Украины сегодня, 12 июля. В Генеральной прокуратуре Украины В.ЗАНФИРОВ будет курировать вопросы общего надзора: защита прав, свобод граждан, интересов державы. Справка УНИАН. В.ЗАНФИРОВ, 1951 г. р., в органах прокуратуры – более 20 лет, с 2004 года занимал должность заместителя прокурора Запорожской области и первого заместителя прокурора Запорожской области.

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