Медведеву хочется неформальности: сидеть в галстуках просто мучение
18:22, 10 июля 2010Политика
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Встречу журналистам не показывают
На неформальном форуме руководителей стран – участниц Содружества независимых государств, что открылся в Ливадийском дворце в Ялте, председательствует глава Российского государства Дмитрий МЕДВЕДЕВ. По его мнению, у лидеров есть неплохой повод для встречи.
Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что встреча носит относительно формальный характер, потому что присутствующие на ней лидеры - в галстуках, и выразил надежду, что она также будет немного неформальной. «Надеюсь, без галстуков, потому что сидеть в галстуках просто мучение», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ (в Ялте сегодня очень жарко).
Встреча продлится около часа, трансляции для журналистов нет.
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