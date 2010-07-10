Медведеву хочется неформальности: сидеть в галстуках просто мучение

На неформальном форуме руководителей стран – участниц Содружества независимых государств, что открылся в Ливадийском дворце в Ялте, председательствует глава Российского государства Дмитрий МЕДВЕДЕВ. По его мнению, у лидеров есть неплохой повод для встречи.

Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что встреча носит относительно формальный характер, потому что присутствующие на ней лидеры - в галстуках, и выразил надежду, что она также будет немного неформальной. «Надеюсь, без галстуков, потому что сидеть в галстуках просто мучение», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ (в Ялте сегодня очень жарко).

Встреча продлится около часа, трансляции для журналистов нет.