«Наша Украина» поздравила Януковича

Политическая партия «Наша Украина» поздравила Президента Виктора ЯНУКОВИЧА с юбилеем и пожелала ему не разменивать высокий потенциал на реализацию чужих сценариев.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«60 лет – это возраст, в котором люди имеют уже достаточно жизненного и профессионального опыта, чтобы отличать главное от второстепенного, четко осознавать свои и чужие интересы. А поэтому желаем политической мудрости и гражданского мужества не разменивать свой высокий потенциал на реализацию чужих сценариев и отстаивание чужих интересов», - говорится в поздравлении.

«Наша Украина» также считает, что после 60 лет человек должен задумываться о вечных ценностях и суде истории, неподвластном влиянию «земной Администрации». «Ведь реальная оценка деятельности государственных мужей в истории дается не подконтрольной прессой или зависимыми и от того льстивыми чиновниками», - отмечается в поздравлении.

Представители «Нашей Украины» заявили, что с уважением относятся к выбору 12 миллионов украинцев, которые отдали свои голоса на президентских выборах за В.ЯНУКОВИЧА. Они пожелали главе государства не забывать об обещаниях, которые щедро раздавались этим людям, также помнить, что это лишь треть украинских избирателей и только около четверти всех украинцев. Поэтому «нашеукраинцы» выразили пожелания, чтобы глава государства не вносил раскол в украинское общество, проводя политику в интересах меньшинства, и не отстаивал интересы олигархов или тем более иностранных государств. «Ведь такая политика противоречит запросам абсолютного большинства украинцев», - убеждены в партии.