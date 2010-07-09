Тимошенко просит Запад не закрывать глаза

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ сознательно создает дисбаланс в украинско-российских отношениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала в интервью BBC.

"Запад не может закрывать глаза на то, что сегодня исчез баланс в отношениях России и Украины. Сегодня мы являемся свидетелями постепенного, поэтапного поглощения Украины, и, собственно, это предшествует, по моему мнению, более рискованным последствиям для Украины, которые касаются политического суверенитета", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что не хочет, чтобы ее слова воспринимались как агрессивная политика в адрес Российской Федерации. "Но новая власть рассматривает взаимоотношения с Россией как совместный большой бизнес. И именно поэтому есть фундаментальный перекос в сторону российских национальных интересов и российских стратегических планов. За счет украинских, безусловно", - пояснила экс-премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО констатировала, что метод поглощения Украины Россией сегодня уже определён и публично провозглашен. "Это создание совместных предприятий между Россией и Украиной по всем ключевым направлениям развития нашего государства. Почему новая власть это делает? Потому что во всех этих СП, которые планируется создать в ближайшее время, есть весомая частная составляющая, в том числе и представителей украинской власти", - подчеркнула она.

В связи с этим Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к западным демократическим странам с призывом не переориентировать демократические ценности в пользу геополитических расстановок.

«Я ожидаю от западного демократического мира только одного: не исповедовать двойных стандартов в системе развития настоящих ценностей в мире. Потому что Украина - это не только самостоятельное независимое государство, которое влияет на свою внутреннюю жизнь, на жизнь своих граждан. Это еще и страна, которая некоторым образом определяет положение дел в этом регионе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.