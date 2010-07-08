Топ-10 украинцев, которые внесли наибольший вклад в нацбезопасность

В Топ-10 украинцев, которые внесли наибольший вклад в укрепление национальной безопасности, почти нет политиков.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в УНИАН результаты экспертного опроса “Десять украинцев, которые внесли наибольший вклад в укрепление национальной безопасности и развитие отечественного оружия Украины в 2005-2010 годах”, проведенного Центром исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) и информационным агентством УНИАН.

Рейтинг возглавил генеральный директор - председатель правления ОАО «Мотор Січ» Вячеслав БОГУСЛАЕВ. Второе и третье места заняли председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО и генеральный директор ГАХК «Топаз», производитель станций пассивной радиоэлектронной разведки «Кольчуга-М» Юрий РЯБКИН.

Далее в рейтинге идут генеральный конструктор АНТК им. Антонова, разработчик самолетов специального назначения Дмитрий КИВА, генеральный конструктор ГККБ «Луч», разработчик высокоточных средств поражения Олег КОРОСТЕЛЕВ, генеральный конструктор Украины по созданию бронетанковой техники и артиллерийских систем, начальник ХКБМ им. Морозова Михаил БОРИСЮК, экс-директор Института проблем национальной безопасности при СНБОУ Владимир ГОРБУЛИН, генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ, экс-генеральный директор ГК “Укрспецэкспорт” Сергей БОНДАРЧУК, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ.

“Относительно политиков и государственных деятелей наблюдается шокирующая картина: Ю.ЕХАНУРОВ занимает 15-ю позицию, Ю.ТИМОШЕНКО - 21-ю, Леонид КУЧМА - 25-ю. Только Анатолий ГРИЦЕНКО фактически является представителем этой когорты”, - сказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК.

Он отметил, что опрос зафиксировал “неполноценность и незавершенность национальной системы безопасности Украины”. “Факт, что половина списка первой Топ-10 являются разработчиками оружия или так или иначе ассоциируются с оборонными системами, мы расцениваем как свидетельство некоторой ностальгии за силой”, - добавил В.БАДРАК.

Он также сообщил, что среди дипломатов, которые должны заниматься защитой политических, экономических и военных интересов Украины, Константин ГРИЩЕНКО занял 11-ю позицию, Борис ТАРАСЮК 13-ю, Владимир ОГРЫЗКО разделил 16-ю позицию с экс-министром обороны Александром КУЗЬМУКОМ.

Кроме того, по словам В.БАДРАКА, ни один военный стратег или генерал не попал в Топ-10.

“Это свидетельствует о том, что доверие к армии резко снизилось. Также резко снизилось доверие экспертной среды к тому, что украинский генералитет способен организовать адекватное реагирование на современные вызовы и угрозы”, - сказал он.

В.БАДРАК считает, что рейтинг должен привлечь большее внимание общества к проблемам национальной безопасности.

Как сказал главный редактор информагентства УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, рейтинг засвидетельствовал, что разработчики и производители оружия в Украине на сегодня имеют больший вес и авторитет, чем стратеги, отвечающие за национальную безопасность страны. Кроме того, по его словам, в рейтинг не попали экс-секретари СНБО, кроме В.ГОРБУЛИНА, которые должны были бы занять первые места.

А.ХАРЧЕНКО также отметил отсутствие в рейтинге людей, которые бы отвечали за экономическую, экологическую и информационную безопасность. Он предположил, что все это может свидетельствовать о суженном виденье проблемы национальной безопасности в экспертной среде.

ЦИАКР и УНИАН в июне этого года провели опрос около 40 отечественных экспертов в сфере безопасности, целью которого было оценить вклад известных людей в укрепление национальной безопасности Украины в период 2005-2010 годов.

Экспертами выступили военные аналитики, руководители негосударственных аналитических структур, бывшие чиновники силовых ведомств, журналисты, представители негосударственных оборонно-промышленных и научно-промышленных структур.