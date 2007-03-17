Жвания: Мороза не спрашивали сколько стоит сцена, с которой он выступал на Майдане

Народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, что принимает участие в финансировании акций Гражданского движения «Народная самооборона» в регионах по политическим убеждениям, а не из личной выгоды.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат прокомментировал журналистам публичные заявления Председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА о том, откуда берутся средства на организацию встреч лидеров «Народной самообороны» с гражданами.

«Я политик и у меня есть деньги. А.МОРОЗА не спрашивали сколько стоит сцена, с которой он выступал во время помаранчевой революции», - подчеркнул народный депутат. По его словам, он разделяет цели и задачи отмеченного гражданского движения и помогает ему развиваться не только материально, но и своим депутатским мандатом, а также личным участием в региональных акциях.

Д.ЖВАНИЯ отметил, что финансирует сцену и техническое обеспечение акции «Народной самообороны» в городах. По его словам, стоимость проведения одной акции самообороны в регионе стоит 150 тыс. грн.

Д.ЖВАНИЯ отметил, что артисты, которые выступают во время акции, не получают гонораров. Он также сообщил, что в регионах акции движения «Народная самооборона» также финансируют местные сторонники движения.