Тимошенко рассказала, как Ахметов голосовал против Януковича

Часть Партии регионов во главе с Ринатом Ахметовым голосовала за создание следственной комиссии Верховной Рады относительно решения Стокгольмского суда.

Об этом заявила лидер БЮТ Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

"Часть Партии регионов во главе с Ринатом Ахметовым голосовала. Они проголосовали за создание специальной следственной комиссии, по сути дела против главы государства", - уточнила она.

Тимошенко напомнила, что за это решение проголосовала не только оппозиция: "Проголосовал блок Литвина. Проголосовали коммунисты".

"Это сегодня очевидный скандал. Какой в любой другой стране привел бы не просто к отставке, а привел бы к скандалу мирового уровня", - заявила лидер БЮТ.

Как известно, Верховная Рада создала ВСК в связи с решением Стокгольмского арбитражного суда о возвращении "Нефтегазом" компании "РосУкрЭнерго" более 12 миллиардов кубометров газа и арестом бывшего главы Гостаможслужбы Анатолия Макаренко.

Украинская правда