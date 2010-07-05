Гриценко требует от Януковича и Азарова спасти остров Жуков

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николая АЗАРОВА спасти заповедник местного значения «Остров Жуков» в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Сегодня депутат обратился к Президенту и премьер-министру с письмами в ответ на просьбу представителя Всеукраинской экологической общественной организации «Национальный экологический центр Украины».

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что государство уже потеряло около 1600 га территории ландшафтного заповедника местного значения «Остров Жуков».

«22 августа 2007 года Киевским городским советом было принято Решение № 162/1996 «Об утверждении границ ландшафтного заповедника местного значения «Остров Жуков», которым одобрена Схема границ ландшафтного заповедника местного значения «Остров Жуков», согласно которой общая площадь заповедника уменьшена с 1794,6 га до 196 га», - отметил народный депутат.

По словам председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, в соответствии с решением Конституционного Суда Украины от 11 апреля 2010 года № 10-рп/2010 по делу № 1-6/2010, к публично-правовым спорам, на которые распространяется юрисдикция административных судов, относятся и земельные споры физических или юридических лиц с органом местного самоуправления как субъектом властных полномочий, связанные с обжалованием его решений, действий или бездеятельности.

«19 мая 2010 года представитель Всеукраинской экологической общественной организации «Национальный экологический центр Украины» в судебном заседании Высшего хозяйственного суда Украины по делу № 36/131-21/64, предметом рассмотрения которого было признание недействительным п.1 указанного выше решения Киевского городского совета, заявил ходатайство о прекращении производства по делу в связи с тем, что в соответствии с п.1 ч.1 ст.80 УПК Украины хозяйственный суд прекращает производство по делу, если спор не подлежит рассмотрению в хозяйственных судах Украины. Предметом данного спора является правомерность решения органа местного самоуправления, а именно Киевского городского совета, о передаче земельного участка. То есть, данный спор является земельным спором юридического лица с органом местного самоуправления”, - пояснил народный депутат.

Ни один субъект ведения хозяйства в рассмотрении этого дела не участвует, отмечается в письме А.ГРИЦЕНКО к Президенту.

По его словам, Коллегия судей Высшего хозяйственного суда Украины, рассмотрев ходатайство Всеукраинской экологической общественной организации «Национальный экологический центр Украины», пришла к заключению, что ходатайство о прекращении является необоснованным, а, следовательно, подлежит отклонению. “То есть, для Высшего хозяйственного суда Украины решение Конституционного Суда Украины от 11 апреля 2010 года № 10-рп/2010 по делу № 1-6/2010 не является обязательным. Также 19 мая 2010 года Высший хозяйственный суд Украины принял постановление по делу № 36/131-21/64, которым признал решение Киевского городского совета № 162/1996 законным. То есть суд, который не имел полномочий рассматривать публично-правовые споры, рассмотрел дело, принял решение и лишил государство земель природно-заповедного фонда Украины», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Учитывая выше изложенное, председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны требует от В.ЯНУКОВИЧА дать задание руководителю Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства Андрею ПОРТНОВУ, Совету судей Украины, министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ, Генеральной прокуратуре Украины осуществить тщательную проверку соблюдения решения Конституционного Суда Украины от 11 апреля 2010 года № 10-рп/2010.