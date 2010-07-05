БЮТ уже нацелился на «головы» Бойко и Цушко

Сегодня в Верховной раде зарегистрирован проект постановления об освобождении Василия ЦУШКО с должности Министра экономики Украины.

Автором проекта постановления, реквизиты которого размещены на сайте парламента, является народный депутат от БЮТ Ольга БОДНАР.

Также в Верховной Раде зарегистрировано еще один проект постановления об освобождении Юрия БОЙКО с должности министра по вопросам топлива и энергетики Украины. Авторами этого документа являются представитель БЮТ Сергей СОБОЛЕВ и «Нашей Украины – Народной Самообороны» Роман ЗВАРИЧ.

В то же время, тексты проектов на парламентском сайте не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, Сегодня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об освобождении Сергея ТИГИПКО от должности вице-премьер-министра. Автором проекта является О.БОДНАР.

Как сообщал УНИАН, народный депутат О.БОДНАР является автором постановления об освобождении Владимира СЕМИНОЖЕНКО от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам, которое было принято парламентом 2 июля.