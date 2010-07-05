Эксперт увидел политтехнологию в законопроекте о местных выборах

Эксперты отмечают недемократичность законопроекта "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов", принятого Верховной Радой 1 июля в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на заседании круглого стола по законопроекту о местных выборах, организованного Институтом проблем управления имени Горшенина

Директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО отметил, что проблема этого закона заключается не только в том, что он наносит удар по оппозиции. “Главная проблема с точки зрения демократии – это деформация, искривление общественного мнения, волеизъявления наших граждан”, - отметил он.

Эксперт напомнил о положении законопроекта, согласно которому участие в выборах смогут взять лишь те организации партий, которые были зарегистрированы за год до начала избирательной кампании. По словам В.ФЕСЕНКО, это может привести к ситуации, когда люди будут планировать голосовать за одних, а, возможно, придется голосовать за других.

Также В.ФЕСЕНКО раскритиковал положение законопроекта об организации выборов по партийным спискам и по мажоритарной системе. “Как быть, например, сторонникам и “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА, или партии ГРИЦЕНКО, или Европейской партии Николая КАТЕРИНЧУКА? Даже Сергею ТИГИПКО, у которого, как оказалось, также во многих регионах местные организации зарегистрированы лишь за последний год, и они не могут принимать участие в выборах”, - отметил он. По его словам, эти сторонники пока вынуждены выбирать: не принимать участия в выборах, не голосовать или голосовать за другого. “И то, и другое деформирует их волеизъявление и, соответственно, деформирует систему демократического представительства в органах местного самоуправления. И это также очень и очень серьезная проблема, которую нужно иметь в виду. Фактически, это политическая электоральная технология, которая работает в интересах одних и против интересов других политических сил, а фактически, и против интересов избирателей Украины”, - отметил директор Института Горшенина.

Представитель Европейской партии Украины Елена ПИХТИНА подчеркнула, что, изучив основные положения проекта закона о проведении местных выборов, Европейская партия пришла к выводу, что этот документ содержит многих проблемных положений, направленных на значительное уменьшение шансов на победу тех политических партий, которые находятся в оппозиции к действующему режиму.

“И с целью иллюстрации я бы хотела остановиться на некоторых новеллах этого законопроекта. Первое: отсутствие в выборах блоков, как субъектов избирательного процесса. Предложенный порядок формирования избирательных комиссий вообще ставит под тотальный контроль провластных политических сил процесс организации и проведения и контроль голосования и установление результатов выборов”, - отметила она. Также, по словам Е.ПИХТИНОЙ, граждан Украины пытаются лишить возможности самовыдвигаться в органы местного самоуправления, что ограничивает закрепленное статьей 38 Конституции Украины право быть избранным.

Кроме того, законопроектом ограничивается участие в выборах отдельных партий, поскольку местная организация может выдвигать кандидатов лишь в том случае, если она зарегистрирована за 365 дней до выборов. “Основная цель авторов этого законопроекта понятна – это предоставляет преимущество тем политическим партиям, которые имеют разветвленную систему, структуру зарегистрированных организаций. Все эти правила, предложенные Партией регионов, делают невозможным проведение местных выборов демократически, по европейским стандартам”, - считает Е.ПИХТИНА.

По ее мнению, в случае принятия этого закона в том виде, в котором он был одобрен в первом чтении, некоторым партиям вообще нет никакого смысла принимать участие “в этом фарсе под названием местные выборы”, поскольку уже сейчас можно спрогнозировать результаты и конфигурацию сил в органах местной власти.

“Европейская партия Украины вынуждена заявить о намерении призвать все оппозиционные силы Украины отказаться от участия в выборах в органы местного самоуправления в том случае, если выборы местные будут происходить по тем правилам, которые нам предлагает Партия регионов”, - отметила Е.ПИХТИНА.

Комментирую ее выступление, В.ФЕСЕНКО отметил, что политическим силам нужно определиться, как согласованно противодействовать принятию этого закона. По его мнению, инициатива бойкота местных выборов сможет привлечь внимание к этому закону и в самой Украины, и за рубежом.

В свою очередь, директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Игорь ПОПОВ подчеркнул, что закон о местных выборах, действительно, очень несовершенный, написанный с учетом политической конъюнктуры и фактически не допускает вновь созданные партии к участию в выборах.

“Однако, даст ли свой эффект бойкот? Ближайший пример из международного опыта – это Беларусь. На протяжении нескольких избирательных кампаний оппозиционные партии Беларуси принимали после длинных дебатов решение не принимать участие в выборах. Выборы все равно проходили, а они оставались вообще вне власти и даже не могли проводить какую-либо деятельность для того, чтобы получить навыки работы на выборах для участия в следующих выборах. Если бойкот проводят только отдельные участники выборов – недостаточно этого”, - считает он.

По словам И.ПОПОВА, если бойкот проводят избиратели – хотя призывы к бойкоту выборов у нас запрещены – это обычно уже дает эффект. И.ПОПОВ отметил, что в таких условиях явка на этих выборах будет меньше – и из-за этого несовершенного закона также, однако 50% психологического порога будет достигнуто, и если те, кто будут бойкотировать, скажут, что 10-15% - это их избиратели, в это немногие поверят. “И белорусы, и украинцы любят сильных политиков. А те, кто не принимает участия в выборах, показывают слабость”, - сказал он.

По мнению И.ПОПОВА, оппозиция могла бы, во-первых, четко сформулировать проблему, потому что на сегодняшний день мы слышим о чем-то – только неконцентрированно о проблеме. “Потому что в законе есть много недостатков. Есть технические недостатки, есть те моменты, которые остались из старого закона, которые нужно изменять, но есть два основных момента, которые ухудшили закон. Это запрещение самовыдвиженцев и ценз регистрации для политических партий. Мы знаем, что эта власть очень боится уличных акций, они могут повлиять на общественное мнение, однако сегодня этого не делается. Норма о запрещении самовыдвиженцев прямо нарушает один из ключевых принципов ОБСЕ, а это базовый документ, который ратифицировала Украина, где говорится, что граждане имеют право принимать участие в выборах лично или через политическую партию. Здесь лично запрещается”, - отметил он.

По мнению эксперта, вновь созданные партии могут организовать уличные акции в городах и показать, что их поддерживают 10%, 15% избирателей, и, возможно, это также продемонстрировали их силу, электоральную базу.

“Что касается объединения оппозиции – это маловероятно, потому что даже если часть оппозиционных партий будет бойкотировать местные выборы, я думаю, что “Батькивщина” и еще некоторые партии конструктивной оппозиции пойдут на эти выборы”, - отметил он.