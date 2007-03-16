Мороз просит регионалов “не выражаться” в парламенте

Спикер парламента Александр Мороз расценил высказывание нардепа-регионала Михаила Чечетова, который сравнил лідера БЮТ Юлию Тимошенко с Матерью Терезой как... ругательство и попросил “не выражаться” в стенах парламента.

Чечетов выступал с парламентской трибуны с комментарием к предварительному отчету специальной парламентской комиссии по вопросам расходования средств, полученных от приватизации “Криворожстали”. По мнению нардепа, все деньги были использованы “оранжевой бандой” не по назначению. Чечетов сам себе задал вопрос: “куда делись 15 миллиардов народных денег от “Криворожстали”? И сам себе ответил: “ Я думаю, что «помаранчевая банда» часть денег использовала на выборы прошлые, которые успешно и провалила, есть Бог на свете, справедливость восторжествовала! А часть денег, наверное, припрятала на досрочные выборы. Вот почему понятна активность Тимошенко: давайте досрочные выборы проводить! И тут строит из себя Мать Терезу! Да! Та, наверное ж деньги от «Криворожстали» припрятаны и будут использованы на эти выборы. Но видит, есть Бог на свете, да! Найдем мы эти деньги!”

Мороз дождался окончания этого эмоционального выступления и отреагировал такими словами: "Вы здесь мать вспоминаете, я прошу не выражаться на заседаниях парламента. Пожалуйста, корректно, относительно тех, кто есть и тех, кого нет”.

По материалам стенограммы пленарного заседания Верховной Рады16 марта 2007 года, официальный сайт ВР