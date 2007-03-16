Чечетов обозвал Тимошенко матерью Терезой, а Нашу Украину - бандой

Член Партии регионов Михаил Чечетов подозревает, что деньги от продажи "Криворожстали" были израсходованы на парламентские выборы одной из политических сил.

Об этом он заявил в пятницу в парламенте во время отчета комиссии по изучению затрат средств от продажи "Криворожстали".

"Анализ официальных документов власти об использовании средств от "Криворожстали" свидетельствует, что от приватизации поступило в бюджет 19 млрд. 940 млн. гривен. Второе, по данным Счетной платы, часть средств - 7 млрд. 900 млн. - использовано на покрытие дефицита бюджета. По данным Минфина, в 2005 году 4 млрд. 395 млн. направлено на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Разница в сумме 3 млрд. 505 млн. в данных документах не отображена", - отметила депутат.

Он также отметил, что по состоянию на 1 января 2006 года больше 11, 5 млрд. должно остаться в бюджете, но осталось только 10,5 млрд.

"Куда исчезла разница в сумме 1 млрд. 473 млн. неизвестно", - пришел в негодование депутат.

Он отметил, что, по данным Минфина, средства в сумме 9 млрд. 361 млн. направлены на покрытие дефицита бюджета, в частности на мероприятия связанные с улучшением экологии в Кривом Роге.

"Информация об использовании 9 млрд. 24 млн. отсутствует. А за 2005-2006 год сумма средств, использование которых неизвестно, составляет почти 15 миллиардов, или 76%", - сказал он.

"Я думаю, что помаранчевая банда использовала часть средств на выборы, которые успешно провалила – есть Бог на свете. А часть средств, наверное, спрятала на досрочные выборы. Вот почему понятна активность Тимошенко: "Давайте досрочные выборы проводить". Делает здесь из себя мать Терезу", - добавил Чечетов.

"Но есть Бог на свете, найдем мы эти деньги!", - сорвался депутат на крик и русский язык.

Как известно, Чечетов в свое время продал "Криворожсталь" за 4 миллиарда 460 миллионов гривен консорциуму Пинчука и Ахметова.

В обнародованных в Интернете протоколах Чечетов сознавался, что в вопросе "Криворожстали" получил указание Леонида Кучмы "принять и прислушиваться к инициативе народного депутата Пинчука".

Украинская правда