Кабмин ”криво, косо” выполнил три требования оппозиции

Правительство выполнило три из 17 требований оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила вчера вечером в программе «Подробности из первых уст» на телеканале “Интер”.

«Сегодня уже три пункта из нашей программы хоть как-то криво, косо, как угодно, но правительство выполнило, и это наше достижение», - констатировала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в среду, 14 марта, антикризисная коалиция приняла Закон о внесении изменений в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" (относительно формирования и утверждения цен/тарифов). «Это победа, потому что сейчас по всей стране пойдет наведение порядка по тарифам», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, она отметила, что антикризисная коалиция в принятом законопроекте не учла многие предложения оппозиционных фракций. «Например, мы предлагали, чтобы украинский газ практически по себестоимости отдавался сегодня населению. Они этот пункт не учли», - сказала лидер БЮТ.

«Сегодня они под нашим давлением пересмотрели досрочно минимальные пенсии и заработные платы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что повышение произошло на 30% меньше, чем предлагал БЮТ. «Но мы заставили их сделать это», - отметила она. (УНИАН: 15 марта Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2007 год», внесенный Кабинетом министров. Оппозиционные фракции, за исключением нескольких депутатов, не голосовали за этот закон. Принятыми изменениями предусматривается повышение минимальной зарплаты с 1 апреля до 420 грн. на месяц, с 1 июля - до 440 грн., с 1 октября - до 460 грн.).

Отвечая на вопрос, считает ли она нормальными методы украинской парламентской борьбы, в частности блокирование электрощитовой в Верховной Раде, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Если бы мы не делали того, они бы вообще не понимали, что в стране есть народ».

Ю.ТИМОШЕНКО также сказала, что благодаря блокированию парламентской трибуны удалось защитить украинскую газотранспортную систему.

Также лидер БЮТ отметила, что оппозиция будет добиваться выполнения всех 17 требований, которые были объявлены в общем заявлении фракций БЮТ и «Наша Украина».

Как сообщал УНИАН, 12 марта фракции «Наша Украина» и БЮТ на совместном заседании, которое проходило в Секретариате Президента при участии главы государства Виктора ЮЩЕНКА, приняли заявление о совместных действиях и 17 требованиях к антикризисной коалиции.