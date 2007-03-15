Регионалы считают Кириленко мальчиком из ”Пионерской зорьки”
Колесниченко коментирует заявление о Кремле
|Вячеслав Кириленко
Таким званием Кириленко был удостоен в связи с его заявлениемо том, что непосредственно Кремль не дал своего согласия на утверждение Владимира Огрызко на должность главы МИД.
– Кириленко – мальчик из «Пионерской Зорьки», который видит черную кошку в черной комнате, когда ее там нет. На самом деле никакой руки России нет. Есть только одна рука под фамилией Балога из Секретариата Президента, – заявил Колесниченко.
По словам депутата, Балога прислал представление в ВР с требованием не рассматривать кандидатуру Огрызко.
– И комитет не смог рассмотреть даже представление на Огрызко, поэтому мы не голосовали за внесение в повестку дня этого вопроса, – объяснил «регионал». – Только когда эту кандидатуру внесут в законном порядке и доложат, мы будем ее рассматривать.