Регионалы считают Кириленко мальчиком из ”Пионерской зорьки”

Лидер парламентской фракции блока «Наша Украина» Вячеслав Кириленко – это мальчик из «Пионерской Зорьки». Как сообщает парламентский корреспондент УРА-Информ , такое мнение выразил народный депутат фракции Партии регионов Вадим Колесниченко в кулуарах Верховной Рады.

Таким званием Кириленко был удостоен в связи с его заявлениемо том, что непосредственно Кремль не дал своего согласия на утверждение Владимира Огрызко на должность главы МИД.

– Кириленко – мальчик из «Пионерской Зорьки», который видит черную кошку в черной комнате, когда ее там нет. На самом деле никакой руки России нет. Есть только одна рука под фамилией Балога из Секретариата Президента, – заявил Колесниченко.

По словам депутата, Балога прислал представление в ВР с требованием не рассматривать кандидатуру Огрызко.

– И комитет не смог рассмотреть даже представление на Огрызко, поэтому мы не голосовали за внесение в повестку дня этого вопроса, – объяснил «регионал». – Только когда эту кандидатуру внесут в законном порядке и доложат, мы будем ее рассматривать.