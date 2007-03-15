Кириленко думает, что Янукович не получил согласия Кремля на Огрызко

Лидер фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО называет нарушением договоренностей между Президентом Украины, премьер-министром и председателем ВР отказ антикризисной коалиции рассмотреть вопрос о назначении Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам.

«Они показали, что слово, которое дается главе государства, за одну ночь нарушается и оно уже ничего не стоит», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Кроме того, по его словам, антикризисная коалиция доказала свою несамостоятельность в принятии решений.

«Вечером коалиция дала согласие, а за ночь, не получив согласия Кремля, отказалась голосовать», - сказал он.

При этом, по словам В.КИРИЛЕНКО, все политические решения коалиции диктуются внешними силами.

Он также отметил, что сегодня во время рассмотрения вопроса относительно В.ОГРЫЗКО коалиция не высказывала каких-то замечаний. «Поэтому решение, которое было принято. Исключительно политическое», - сказал он.

Кроме того, В.КИРИЛЕНКО считает бесперспективной возможность подписания нового Универсала. «Коалиция должна выполнять первый Универсал, а она и этого сделать не может, поэтому об Универсале-2 речь не идет», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 марта, после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил: «Мы договорились, что рассмотрим кандидатуру Президента на должность министра иностранных дел в парламенте и будем искать поддержку фракций – будем проводить соответствующую работу с депутатами для того, чтобы получить эти голоса в парламенте».

Сегодня Верховная Рада Украины решила перенести на вторник, 20 марта, рассмотрение вопроса о назначении В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины. Это решение поддержали фракции, входящие в парламентское большинство. После голосования фракции "Наша Украина" и БЮТ почти в полном составе вышли из сессионного зала парламента.