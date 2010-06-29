БЮТ хочет «головы» Хорошковского и Бойко
11:15, 29 июня 2010Политика
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А Медведько - на ковер
|Сергей СОБОЛЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.
Он сказал: «Абсолютно закономерный процесс - сейчас уже требовать не просто отчета МЕДВЕДЬКО, но и отстранение таких лиц, как ХОРОШКОВСКИЙ, БОЙКО, которые прямо аффилированы со структурами «РосУкрЭнерго», которые преднамеренно, по нашему мнению, все делали для того, чтобы Государству Украина были нанесены такие убытки».
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