БЮТ хочет «головы» Хорошковского и Бойко

Фракция БЮТ требует сегодня заслушать в Верховной Раде отчет генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО по поводу задержания экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

Он сказал: «Абсолютно закономерный процесс - сейчас уже требовать не просто отчета МЕДВЕДЬКО, но и отстранение таких лиц, как ХОРОШКОВСКИЙ, БОЙКО, которые прямо аффилированы со структурами «РосУкрЭнерго», которые преднамеренно, по нашему мнению, все делали для того, чтобы Государству Украина были нанесены такие убытки».