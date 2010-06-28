Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает украинцев защищать Конституцию.

Как сообщает пресс-служба БЮТ, об этом говорится в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО по поводу Дня Конституции Украины.

Давая высокую оценку развитию правовой мысли в Украине и ее мировым достижениям, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что украинцы имеют Конституцию, но не имеют ее гаранта.

«Анализ первых ста дней работы новой власти доказывает, что Виктор ЯНУКОВИЧ, и все, кого он расставил на должности, успели разрушить не только букву, но и дух главного закона страны», - считает лидер БЮТ.

Она отметила, что Конституцию нужно выполнять – «это аксиома для всех, в том числе для политиков». По словам Ю.ТИМОШЕНКО, именно от этого зависит успешность общественного и государственнического развития.

«Поэтому общество, общественность должны стать на страже Основного Закона, превратить его в реальные, а не декларативные правила для каждого гражданина», - подчеркнула она.

По случаю праздника Ю.ТИМОШЕНКО пожелала украинцам добра, радости, успехов, а также чтобы для всех граждан Конституция была настоящим Основным Законом, который гарантирует и надежно защищает права и свободы людей.