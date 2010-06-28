Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил граждан с Днем Конституции.

Он напомнил, что сегодня исполняется четырнадцать лет с тех пор, как наша страна получила важный, основополагающий для новейшего строительства государства документ.

“28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла Конституцию Украины, которая закрепила права и свободы граждан, общественно-политический и государственный строй, основные принципы взаимодействия ветвей власти, принципы регулирования важнейших общественных отношений”, - отмечает Президент.

По его словам, Основной Закон государства – это ядро правовой системы, фундамент, на котором базируется все законодательство, а также процесс государственно-правовых преобразований, демократического развития страны. Это основа стабильности в обществе.

“Определяя принципы развития страны, наша Конституция опирается на национальный исторический опыт. Украина имеет многовековую конституционную традицию. Ее корни берут начало от “Русской правды” Ярослава Мудрого и Конституции Пилипа Орлика, которая, по мнению историков, является первым европейским конституционным актом в современном понимании и которой исполнилось 300 лет. Эти документы стали исторической основой принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, двадцатилетие которого мы отмечаем в этом году, и самого главного документа новейшего украинского времени – Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года”, - отметил глава государства.

По его мнению, принятая в 1996 году Конституция Украины в ключевых своих положениях прошла испытание временем. “В части определения прав и свобод человека она считается одной из самых прогрессивных в мире. Вместе с тем опыт государственного строительства в течение лет, прошедших со времени принятия Основного Закона, свидетельствует – Конституция Украины в современных динамических исторических условиях нуждается в некоторых изменениях”, - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, некоторые ее нормы, в частности, поспешно принятые в конце 2004 года, стали причиной разбалансирования и серьезного кризиса власти, а следовательно – объектом обоснованной критики внутри страны и со стороны международного содружества.

В то же время Президент отметил, что исправление существующих недостатков, процесс усовершенствования Конституции никоим образом не должен превратиться в политическую акцию. По его убеждению, это серьезное изменение общественных отношений, которое должно опираться на волю народа, отвечать современным реалиям и определять продвижение государства в целом. В основе конституционных изменений должен быть заложен принцип общественного консенсуса, объединения политических и общественных сил вокруг идеи развития страны, устранения факторов напряженности в государстве.

В.ЯНУКОВИЧ призвал все украинское общество к единению ради безусловного исполнения положений Основного Закона, гарантирования прав и свобод человека и гражданина в нашей стране.

“Должны помнить, что только наши совместные и консолидированные усилия станут залогом процветания государства и единства народа”, - подчеркнул он.

Президент пожелал соотечественникам согласия, мира и добра. “Пусть соблюдение конституционных норм, неуклонная защита прав и свобод человека станут залогом успешного развития Украинского государства, утверждения гуманизма и верховенства права на нашей земле”, - отметил он.

Текст приветствия обнародован на официальном сайте главы государства.