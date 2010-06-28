Азаров предложит Путину подумать о морском трамвае и очистной системе

Премьер-министр Украины Николай Азаров намерен во время своего визита в Москву поднять перед российским правительством ряд вопросов, связанных с пребыванием Черноморского флота РФ в Севастополе.

"С учетом того, что перспектива по Черноморскому флоту определена, скажем, лет на 30, то и деньги должны вкладываться исходя из перспективы. Вот эти проблемы мы обязательно с российским руководством завтра будем обсуждать", - сказал Азаров журналистам во время своего рабочего визита в Севастополь в воскресенье.

"Мы будем говорить о развитии города Севастополя, о развитии его инфраструктуры. Вот, например, морской трамвай, который соединяет две части города. Надо ли рассказывать, что все катера вышли из строя? Жилье надо строить? Надо. Очистные сооружения надо строить в Севастополе? Надо. То есть очень много проблем, в решении которых правительство готово участвовать, но, поскольку здесь несколько десятков тысяч военнослужащих, членов их семей, ушедших на пенсию, то и российское правительство должно взять часть проблем на себя", - приводит слова премьер-министра РИА "Новости".

Азаров отметил, что соглашения о продлении базирования Черноморского флота и пересмотр газовых соглашений с Россией положительно повлияли на развитие украинской экономики: "Безусловно, повлияли. Совершенно очевидный факт: у нас активизировалась работа металлургии, угольной промышленности. В принципе, рынок начал оживать. Видно по всем параметрам.

Конечно, проблема снижения цены на газ не решает всех абсолютно проблем, не закрывает все вопросы, от которых зависит развитие экономики, но то, что сделан мощный импульс - безусловно", - заключил глава правительства.