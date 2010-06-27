Семь украинских школ в Крыму: в ПР ситуацию называют ненормальной
Кто должен решить проблему
Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки, народный депутат от Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ заявляет, что открытием новых украиноязычных школ в Крыму должны заниматься местные органы власти.
Об этом он заявил в эфире “5-го канала”.
М.ЛУЦКИЙ отметил, что в настоящее время нет никаких оснований для обвинений центральной власти в нежелании строить украинские школы в Автономной Республике Крым.
При этом он считает ненормальной ситуацию, при которой в Крыму действует только 7 школ с украинским языком преподавания.
"Но министр ТАБАЧНИК и коалиция не имеют никакого отношения к нежеланию или саботажу строительства новых украинских школ", - заверил депутат.
По его словам, одна из украинских школ, которую планируется построить в Крыму, должна строиться за счет средств местного бюджета.
"Если денег нет, то соответственно нет и школы", - сказал М.ЛУЦКИЙ.
Народный депутат отметил, что открытие новых украиноязычных школ является вопросом органов местного самоуправления.
"С этим вопросом в первую очередь нужно обращаться к местным органам (власти), и в зависимости от необходимости, увеличивать количество школ, решать эту проблему", - сказал он.
Комментируя информацию о том, что в настоящее время в Крыму на одно место в украинских школах претендуют 7 учеников, народный депутат отметил, что это нормальная ситуация.
"Каждые родители хотят, чтобы их ребенок учился в лучшей школе. Такая же ситуация в Киеве. Если хорошая школа, то есть, соответственно, и конкурс", - сказал М.ЛУЦКИЙ.