Телеканал ТВі заявляет о цензуре - Нацсовет отрицает

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит прекратить вещание телеканала ТВі.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, сегодня телеканалу стало известно, что председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир МАНЖОСОВ обратился с письмом к концерну РРТ “с незаконной просьбой” выключить передатчики канала «ТВі», которые уже работают в эфире.

В.МАНЖОСОВ, по данным телеканала, ссылается на решение суда, которое, по его словам, не вступило в законную силу. “Своим письмом председатель Национального совета незаконно просит концерн РРТ помешать распространению информации (телепрограмм) телеканала «ТВі» (телекомпания «ТелеРадіоСвіт»)»,- подчеркивают в пресс-службе ТВі.

На телеканале отмечают, что это является прямым нарушением ст.45 Закона Украины «Об информации», которым цензура трактуется как «наложение запрета или препятствование в любой другой форме распространению информации со стороны органов государственной власти и их должностных лиц». “Письмо МАНЖОСОВА, в котором он ссылается на решение, которое не вступило в законную силу, и требует прекратить эфирное вещание канала «ТВі», является цензурой», - подчеркивается в сообщении.

В связи с этим генеральный директор телеканала Николай КНЯЖИЦКИЙ и главный редактор Виталий ПОРТНИКОВ обращаются к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с открытым письмом, в котором просят остановить “незаконное отключение нашего канала от эфирного вещания, которое осуществляется под давлением председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Владимира МАНЖОСОВА».

“Мы рассматриваем эти действия как недопустимое проявление чиновнического произвола и нарушение действующего законодательства. Председатель Национального совета не может принимать единоличных решений. Национальный совет не вправе подменять собой судебные инстанции. Концерн РРТ не должен выполнять незаконных распоряжений», - подчеркивают авторы письма.

На телеканале отмечают, что «не хотят быть свидетелями и жертвами настоящего парада беззакония, который направлен против нашего телеканала”. “Действия чиновников называются одним простым словом – цензура. Именно так украинский закон определяет противодействие распространению информации со стороны органов государственной власти», - говрится в письме.

Однако в заявлении Нацсовета, размещенном на его официальном сайте, утверждается, что заявление телеканала "ТВі" относительно требований Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания прекратить эфирное вещание не соответствует действительности.

В документе подчеркивается, что Национальному совету стало известно, что вопреки решению Киевского окружного административного суда ТВі начал включение технических средств вещания в городах Днепропетровске и Симферополе.

Исходя из этого, Нацсовет обратился к концерну РРТ с просьбой прекратить введение в эксплуатацию технических средств вещания, принадлежащих ТВі, во всех населенных пунктах, где компания получила частоты по результатам конкурса 27 января 2010 года, до вступления решения суда в законную силу.

"Голавное - ТВі вещает так же, как и раньше. Речь идет исключительно о прекращении эксплуатации до окончательного решения суда тех частот, которые были выиграны на январском конкурсе, проходившем со значительными нарушениями", - подчеркивается в заявлении Нацсовета.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов "Интер", которая опротестовывала решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и "5 каналу" частот на вещание.

Телеканал ТВі заявил о намерении обжаловать в апелляционном порядке это решения суда о лишении его телевизионных частот.