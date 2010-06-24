Украина подписала договор о зоне свободной торговли с ЕАСТ

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, находясь с рабочим визитом в Исландии, подписал Соглашение о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли, объединяющей Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, К.ГРИЩЕНКО принял участие в юбилейной Министерской конференции Европейской ассоциации свободной торговли.

В своем приветственном слове после подписания соглашения министр отметил его историческую важность в контексте многолетнего развития отношений со странами-членами Европейской ассоциации свободной торговли.

«Несмотря на то, что отношения Украины и ЕАСТ развиваются лишь последнее десятилетие, можно сказать, что мы сегодня юридически оформили наши отношения, которые существовали тысячу лет. Имею в виду путь «из варяг в греки», который соединял Северные страны Европы с Византией. При этом этот путь проходил через земли Киевской Руси, которая играла важную транзитную роль», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины также подчеркнул эффективность работы ЕАСТ в течение длительного времени. «Для Украины Европейская ассоциация свободной торговли является определяющим примером эффективной системы торговли, которая существовала на протяжении многих лет и способствовала государствам-членам в преодолении ряда экономических трудностей, в том числе недавнего экономического и финансового кризиса», - отметил министр.

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул важность Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕАСТ в контексте проведения правительством Украины программы реформ, направленных на преодоление последствий экономического и финансового кризиса и обеспечение стабильного развития экономики.

«Этот всеобъемлющий документ является важным шагом в проведении правительством Украины амбициозной программы реформ, которая имеет целью преодоление негативных последствий глобальной экономической и финансовой рецессии, обеспечения возобновления стабильности развития национальной экономики», - сказал в своем выступлении министр иностранных дел Украины, подчеркнув, что «этот документ является первым соглашением с момента вступления Украины в ВТО в 2008 году».

К.ГРИЩЕНКО выразил убеждение, что подписанное Соглашение о зоне свободной торговли с ЕАСТ является одним из самых главных достижений членства Украины в ВТО и совпадает с евроинтеграционными устремлениями Украины. «Мы считаем это соглашение одним из наибольших достижений членства Украины во Всемирной торговой организации. Подписание этого документа особенно важно учитывая евроинтеграционные устремления нашего государства. Убежден, что эффективная реализация соглашения будет способствовать интеграции Украины в европейское экономическое, а, следовательно, и политическое пространство», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

«Убежден, что благодаря подписанному соглашению исландские вулканы и гейзеры, норвежские фьорды, швейцарские горы и украинская земля создадут новый экономический ландшафт, который позволит народам Украины и Европы ощутить в полной мере преимущества нашего сотрудничества», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

В юбилейной встрече министров государств-членов ЕАСТ, посвященной 50-й годовщине деятельности этой организации, приняли участие Президент, министр экономики Швейцарии Д.ЛОЙТХАРД, министр торговли и промышленности Норвегии Т.ГИСКЕ, министр иностранных дел и внешней торговли Исландии О.СКАРФЕДИНССОН и министр иностранных дел Лихтенштейна А.ФРИК.

Председатель заседание О.СКАРФЕДИНССОН отметил, что Украина является первым европейским государством, с которым ЕАСТ заключает такое всеобъемлющее соглашение.

В свою очередь Президент Швейцарии отметила особую важность Украины, как для ее государства, так и для ЕАСТ в целом.

***Европейская ассоциация свободной торговли является зоной свободной торговли, которая объединяет таможенные территории четырех европейских стран, не вступивших в Европейский Союз - Республики Исландия, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегии и Швейцарской Конфедерации.

Зона свободной торговли обеспечивает странам-членам режим свободной торговли товарами и услугами, а также гарантирует свободное движение капиталов и физических лиц.

Три страны-члена ЕАСТ - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия - входят в Европейское экономическое пространство (ЕЭП), соглашение о создании которого было заключено в мае 1992 года.

ЕЭП объединяет рынки 27 стран-членов Евросоюза и три страны-члена ЕАСТ в общий рынок объемом около 490 млн. потребителей, что делает его крупнейшим региональным интеграционным объединением в мире.