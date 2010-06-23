Избирательные списки: Тимошенко ждет предложений

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагает Комитету защиты Украины вносить свои кандидатуры в избирательные списки “Батьківщини” во время местных выборов.

Об этом она заявила сегодня в Николаеве, сообщается на персональном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО призвала Комитет приобщиться к процессу формирования Всеукраинским объединением "Батьківщини" списков достойных кандидатов в депутаты по мажоритарным избирательным округам в случае замены избирательной системы на смешанную, и в случае назначения выборов на 31 октября этого года.

"Я обращаюсь к вам, несимотря на то, какие общественные организации и партии вы представляете. Если вы готовы быть сегодня в оппозиции к этой власти и ко всему, что они делают со страной, мы, как партия "Батьківщина" (ну, блоки, вы знаете, будут зачищать), мы готовы быть партнерами с вами и пригласить лучших представителей элит, лучших представителей от каждого профессионального круга, от партий в свои списки. И так же мы можем выдвигать через мажоритарную систему", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что ВО "Батьківщина" обязательно будет участвовать в местных выборах. "Будем бороться за то, чтобы минимизировать присутствие Партии регионов в любой власти, и чтобы к людям донести реальное состояние дел, и чтобы все же советы местные и мэры начали не землю делить, не коммунальную собственность, не деньги бюджета в свои собственные коммерческие программы, а все же чтобы они начали служить гражданам", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.