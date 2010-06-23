Блоку Тимошенко грозит взрыв?

К осени коалиция может достичь численности в 300 народных депутатов.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№ 135 от 23 июня), ссылаясь на имеющуюся у нее информацию.

300 голосов в Верховной Раде дадут возможность регионалам внести изменения в Конституцию в течение двух сессий: осенью и, окончательно, весной следующего года. То, что Основной закон страны таки планируют корректировать, для «Сегодня» подтвердил народный депутат-регионал Михаил ЧЕЧЕТОВ. По его словам, Конституцию будут исправлять с тем, чтобы усилить власть Президента.

Помешать этому сценарию, отмечает издание, может разве что какой-то экстремальный вариант наподобие или нового кассетного скандала (осень 2000-го года), или же раскола во власти, либо если Украину накроет вторая волна мирового кризиса (не менее сильная, чем осенью 2008 года).

Газета отмечает, что поскольку вся шестерка последних перебежчиков (во главе с Давидом ЖВАНИЕЙ) была из НУ-НС, то и повышенный интерес сейчас - именно к нему. Тем более, что в СМИ уже появилась информация о возможном переходе еще двух народных депутатов из этой фракции в коалицию - Екатерины ЛУКЬЯНОВОЙ («Народная самооборона») и Оксаны БИЛОЗИР («Единый центр»). По информации источника в НУ-НС, именно эти две группы и являются «зоной риска», составляющей резерв коалиции, а общее число «коалиционного резерва» составляет 10-12 человек.

Самым большим кадровым резервом коалиции (6 человек) в НУ-НС источник во фракции называет группу «Единый центр» Виктора БАЛОГИ, которая периодически выступала за союз с ПР в течение последних двух лет. Источник, близкий к ЕЦ, в числе колеблющихся между коалицией и поддержкой Арсения ЯЦЕНЮКА называет главу фракции Николая МАРТЫНЕНКО, а к возможному резерву коалиции добавляет Николая КРУЦЯ («За Украину!») и Александра КЛИМЕНКО (УНП). В то же время А.КЛИМЕНКО объясняет свою позицию так: «Я поддерживал ряд законопроектов коалиции, когда считал их правильными. Но я член УНП, а наша фракция решения о вхождении в коалицию не принимала».

В БЮТ ситуация менее определенная. «Из тех 130-ти человек, которые реально входят во фракцию, около 60 имеют серьезные причины для недовольства. Их можно поделить на две основные части: одна - это местные функционеры, которых отодвигают от руководства организациями, другая - люди, практически уверенные в том, что в проходную часть списка блока (80-100 человек) они не попадут. Поговаривают, что Ю.ТИМОШЕНКО хочет затормозить их уход - на 5 июля назначено заседание фракции с ее участием. Но все равно взрыв реален: в августе будут утверждать списки на местные выборы, и те, чьих людей отодвинут, скорее всего, уйдут. И это может быть 30-40 человек», - объяснил газете источник во фракции БЮТ.

«Разговоры о 60-ти недовольных депутатах из БЮТ - это часть того удара, который собирается нанести ПР по нашей политсиле, - сказал в свою очередь депутат от БЮТ Андрей ШКИЛЬ. - Да, во фракции много недовольных нынешним положением, но это не паника. И я уверен, что 30 человек от нас в коалицию не уйдут - эта цифра будет намного меньше».