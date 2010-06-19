Литвин посоветовал оппозиции не ныть

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН советует оппозиции не жаловаться на то, что коалиция игнорирует их законопроекты, а вносить такие проекты документов, непринятие которых было бы невозможным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью телеканалу "Рада", комментируя заявления, что оппозиция не будет посещать заседания ВР, если и в дальнейшем будут игнорироваться ее законопроекты.

"Можно не ходить на заседание Верховной Рады, но тогда надо написать заявление о сложении депутатских полномочий. Если трактористу, комбайнеру или доярке не нравится что-то, то это не означает, что они не выполняют своей работы", - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что он не может заставить кого-то из депутатов голосовать за те документы, которые им не нравятся. "Надо вносить такие законодательные предложения, от которых просто отгородиться и оттолкнуться было бы просто невозможно", - сказал спикер.

В.ЛИТВИН также заметил, что заявления оппозиции являются несколько преувеличенными, поскольку все же часть их предложений имеют поддержку сессионного зала. "А если ряд законопроектов не поддерживается, то это не значит, что надо демонстрировать такую позицию, что мы обиделись и не придем. Это же не детский сад, это же не песочница", - сказал он.

При этом председатель ВР также отметил, что принятие некоторых вносимых законопроектов может очень серьезно "обвалити страну". Он добавил, что понимает оппозицию, которая пытается выступать в роли защитников граждан Украины. "Но я убежден, что другая часть зала, которая взяла на себя ответственность и поддержку правительства, должна соотносить свои действия с возможностями, имеющимися в стране", - отметил он.

В.ЛИТВИН предложил всем прекратить демонстрировать позицию "Деда Мороза - раздавать всем подарки". "Я стоял и стою на том, что нам надо сегодня наложить мораторий на принятие новых льгот, а обеспечить выполнение тех социальных законов и льготных выплат, которые уже приняты в предыдущих законах", - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, на последней пленарной среде – день, когда оппозиция формирует повестку дня, парламент не принял ни одного законопроекта. Часть была или направлена на повторное первое чтение, или вообще отклонена. Авторами этих законопроектов были представители оппозиции, и фракции коалиции не голосовали за них.