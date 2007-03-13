Ющенко уволил Луценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Юрия ЛУЦЕНКО от должности своего советника.

Соответствующий указ от 12 марта 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО назначил Ю.ЛУЦЕНКО советником Президента Украины 4 декабря 2006 года.

9 марта во Львове лидер гражданского движения «Народная самооборона» Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что написал заявление об освобождении от должности советника Президента.

Коалиция неоднократно упрекала Ю.ЛУЦЕНКО, что он как советник главы государства не имеет права заниматься политической деятельностью.