Избирательная комиссия: мэр Кировограда отказался от должности

Кировоградская городская территориальная избирательная комиссия назначила повторные выборы городского председателя на 13 мая 2007 года, поскольку считает, что Владимир ПУЗАКОВ отказался от должности мэра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель ТИК Кировограда Леонид БАГНО.

По его словам, в комиссию обратился депутат от фракции Партии регионов в горсовете Виктор КУХАРЕНКО с просьбой проверить правомерность пребывания В. ПУЗАКОВА одновременно на двух должностях: мэра города и руководителя областной организации Коммунистической партии Украины.

Комиссия признала, что получила от В.ПУЗАКОВА только заявление о сложении полномочий депутата Кировоградского областного совета, других обращений от него не поступало.

„В соответствии с Законом „О местном самоуправлении”, городской председатель не может совмещать свою служебную деятельность с какой-либо другой должностью, в том числе на общественных началах”, - сказал Л.БАГНО. Он отметил, что В.ПУЗАКОВ имел двадцатидневный срок со дня обнародования результатов выборов, чтобы решить этот вопрос или сообщить о наличии уважительных причин, которые препятствуют ему сложить полномочия первого секретаря обкома КПУ.

„Поскольку это не было сделано, территориальная избирательная комиссия решила считать позицию В.ПУЗАКОВА отказом от занимаемой должности городского председателя Кировограда и назначить повторные выборы”, - сообщил председатель комиссии.

Услышать комментарий В.ПУЗАКОВА по поводу решения ТИК не удалось, в приемной мэра сообщили, что он „очень занят”. В штабе областной организации КПУ о постановлении комиссии ничего не знают, но подтвердили, что В.ПУЗАКОВ сегодня является действительным первым секретарем обкома КПУ.

На завтрашний день назначено заседание сессии Кировоградского городского совета, впервые – под председательством В.ПУЗАКОВА. Депутаты от фракции Партии регионов уже заявили, что будут считать его присутствие в президиуме незаконным.

Как сообщал УНИАН, по результатам голосования 26 ноября 2006 года городским председателем Кировограда стал коммунист В.ПУЗАКОВ, за которого проголосовали 8,3 тысячи избирателей.

Кировоградская ТИК дважды признавала внеочередные выборы городского председателя 26 ноября недействительными из-за нарушений, допущенных участковыми избирательными комиссиями в ходе голосования и при подсчете голосов избирателей.

2 февраля 2007 года ТИК приняла решение о регистрации В.ПУЗАКОВА городским председателем Кировограда, а 15 февраля снова признала выборы недействительными и назначила повторное голосование на 15 апреля 2007 года.

5 марта Апелляционный суд Кировоградской области подтвердил решение суда первой инстанции – отменить постановление территориальной избирательной комиссии о назначении повторных выборов городского председателя Кировограда на 15 апреля.