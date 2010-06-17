Азаров: лучше палку перегнуть, чем недогнуть

Премьер Николай Азаров обещает бороться с коррупцией в сфере здравоохранения.

Об этом он сказал в среду на совещании по развитию здравоохранения.

Премьер отметил, что коррупция поразила все сферы общественной жизни, в частности правоохранительную, судебную системы, но особенно циничными, по его словам, являются проявления коррупции в медицинской сфере.

"И президент, и правительство настроены очень решительно и жестко по этому поводу. Лучше палку перегнуть, чем недогнуть", - подчеркнул Азаров.

Он сообщил, что "в свое время, когда работал в налоговой службе, все время суды проигрывал".

"Государство судилось... а суд выносит решение в пользу какой-то конторы "Рога и копыта". Ну я по наивности к судам относился, а потом мне рассказали, как решения принимаются", - отметил Азаров.

"Я пригласил судью, и говорю ему: "Я очень уважаю судебную систему, отношусь нормально, но если ты вынесешь решение вопреки интересам государства, возьму под микроскоп тебя, племянников, родственников - всех, будете жить на одну зарплату", - рассказал премьер.

"И что бы вы думали? Этот суд самый был образцовый суд", - добавил он.

При этом премьер обратился ко всем присутствующим с призывом не допускать коррупции в здравоохранительной сфере.

Gazeta.ua