Президент давал время антикризисной коалиции, но она не воспользовалась

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует, что на сегодня ни один пункт из Универсала национального единства не выполнен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на совместном заседании фракций “Наша Украина” и БЮТ.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что несколько недель назад встречался с руководством антикризисной коалиции, и тогда состоялся, по его мнению, содержательный разговор относительно политической ситуации в стране и необходимости формирования совместных действий всех ветвей власти вокруг национальных приоритетов.

По словам Президента, он дал время антикризисной коалиции сплотиться вокруг выполнения Универсала национального единства, но сегодня он констатирует, что ни одна позиция из этого Универсала не выполнена.

В.ЮЩЕНКО призывал присутствующих оппозиционных депутатов сплотиться вокруг национальных приоритетов, повторив свой тезис, что только национальные приоритеты могут объединить нацию и способствовать социально-экономическому развитию государства.

Он также отметил большую роль оппозиции в развитии государства: «Украинская оппозиция является неотъемлемой частью принятия государственных решений, и для этого у нее должен быть соответствующий статус и место».

Глава государства выразил сожаление, что оппозиция была много месяцев разъединена. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что “Наша Украина” и БЮТ вынесли соответствующие уроки и могут объединиться вокруг национальных приоритетов.

Он также не исключил, что к этому процессу могут приобщиться и другие политические силы.