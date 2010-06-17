Тимошенко: Тигипко сказал неправду

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что строительство "Лугансктепловоза" сегодня стоит 1 млрд. долларов.

Об этом она заявила в Хмельницком в интервью областному телеканалу «Эксклюзив».

"Если бы кто-то сейчас взялся за строительство завода "Лугансктепловоз", то на это нужно потратить 1 млрд. долларов. Я убеждена, что вчерашняя цена его продажи в 10 раз занижена", - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

Она также отреагировала на заявление вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, который сказал, что цена продажи завода была рыночной. "Это публичная неправда, которую говорит ТИГИПКО", - отметила лидер БЮТ.

При этом она добавила, что политики бывают двух типов: первый - это те, которые попадают во власть и хотят от нее получить дивиденды, а второй - это те политики, которые попадают в оппозицию, где проверяется "прочность их хребта".

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. - УНИАН).

В конкурсе принимали участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение имени Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составляло 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, которая подала заявку на конкурс, - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., но участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.

Компания «Мантара Холдинг» заявила о противоправных действиях Фонда государственного имущества в связи с недопущением ее к участию в этом конкурсе.

Как говорится в заявлении уполномоченного компании Вячеслава ДЕРЫШЕВА, протокол конкурсной комиссии с заключением о соответствии «Мантара Холдинг» конкурсным условиям был составлен еще 8 июня, но соответствующее решение Фонда о недопуске компании к участию в конкурсе появилось только накануне его проведения – 14 июня. А решение представители компании, по словам В.ДЕРЫШЕВА, получили в понедельник, 14 июня, в 17.00, фактически уже после окончания рабочего дня.

По его словам, Фонд госимущества не предоставил никаких существенных аргументов, почему компания «Мантара Холдинг» не была допущена к участию в конкурсе.