Ющенко не позволит голосовать руками и ногами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за проведение референдума о внесении изменений в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместном заседании фракций БЮТ и «Наша Украина», которое сейчас проводится в Секретариате Президента.

В.ЮЩЕНКО отметил, что является сторонником того, чтобы спросить народ по ключевым позициям необходимых изменений в Конституцию.

Он также высказался за то, чтобы вынести дискуссию о необходимости изменений и дополнений в Конституцию за стены Верховной Рады.

По мнению Президента, дискуссию необходимо проводить при участии всех ветвей власти, экспертов, прессы, общественности, и только после наработки изменений на основе такой работы и после консультаций с народом глава государства должен внести соответствующий законопроект в парламент. Уже после этого в ВР должна быть сформирована специальная комиссия, которая будет вносить свои предложения, а также выражать свое мнение по этому законопроекту, сказал В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что такая процедура не позволит депутатам «голосовать руками и ногами» за изменения в Конституцию, как это было в 2004 году.