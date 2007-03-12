Филенко знает, как распустить Верховную Раду

Заместитель председателя политической партии «Реформы и порядок» Владимир ФИЛЕНКО считает, что правовым основанием для роспуска Верховной Рады и назначения досрочных парламентских выборов может стать отзыв партийных списков Блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ФИЛЕНКО выразил сегодня во время выступления в ходе круглого стола на тему: «Досрочные парламентские выборы: угроза или шанс?».

«В случае политической воли БЮТ и «Наша Украина» могут отменить свои партийные списки, и в результате этого в парламенте будет менее 300 депутатов, что приведет к необходимости проведения досрочных парламентских выборов», - сказал В.ФИЛЕНКО.

По его мнению, в случае сохранения наблюдающейся тенденции падения рейтинга у Партии регионов, возобновления рейтинга у «Нашей Украины» и повышения рейтинга у БЮТ досрочные выборы в парламент могут стать актуальными.

Между тем, президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что досрочные выборы в случае их проведения станут результатом политико-экономического сценария, а не системного государственного кризиса.

«Это последствие конфликта политических элит, который продолжается уже около 5 лет. Конечно, этот конфликт связан с политико-правовой системой, но он является элементом борьбы за национальный ресурс. Ведь 2007 и 2008 годы являются ключевыми в формировании новых условий существования украинской экономики в условиях глобализации. 2007 год - вступление в ВТО, 2008 год - год большой приватизации, появления рынка земли и подготовки мощных финансово-промышленных активов. Вот контекст. И борьба элит происходит вокруг этих активов - их стоимости, их схем функционирования», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.