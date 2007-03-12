Украина превратится в ракетный полигон для США и России?

Партия "Яблуко" считает, что Украина после расположения систем ПРО в Чехии и Польше рискует превратиться в военный полигон, на котором будут “проводить свои ракетные игрища” США и Россия.

Об этом говорится в заявлении партии “Яблуко”, переданном агентству УНИАН.

Авторы заявления напоминают, что их западные коллеги также выступили против размещения элементов американской системы ПРО в Польше и Чехии. В частности, заместитель руководителя фракции либералов в Европарламенте, член президиума Свободной демократической партии Германии Сильвина КОХ-МЕРИН призвала канцлера ФРГ Ангелу МЕРКЕЛЬ как действующего председателя ЕС предпринять решительные меры против размещения элементов американской ПРО в Восточной Европе.

Партия "Яблуко" считает, что позиция европейских либералов является интеллектуальным, логическим и мотивированным переживанием за будущее Европы. "Европейские либеральные демократы в который раз доказали свою способность мыслить категориями общеевропейской безопасности", - говорится в заявлении "Яблука".

"Мы, свободные демократы Украины, разделяем принципы безопасности, провозглашенные нашими коллегами, и считаем, что, во-первых, военные и политические инициативы наших соседей по европейскому дому должны повышать безопасность континента, а не наоборот - создавать новые угрозы; во-вторых, нельзя повышать безопасность одних государств за счет создания угроз для других", - отмечается в заявлении “Яблука”.

"Мы не хотим, чтобы наша страна стала зоной ядерных боев. Ведь Украина относится к числу тех немногих стран мира, население которых не из учебников знает, что такое "зона отчуждения, мы уже пережили одну ядерную катастрофу", - отметили члены "Яблука", добавив, что приложат все усилия, чтобы предотвратить превращение Украины в зону повышенной геополитической опасности. “Для этого украинские либералы будут сотрудничать со своими западноевропейскими коллегами и совместными интеллектуальными усилиями будут превращать единую демократическую Европу в безопасный континент”, - говорится в заявлении.

"Мы понимаем, что траектория амбиций лидеров двух сверхгосударств пролегает в настоящее время через Украину, и мы собираемся противодействовать этим игрищам, а не подыгрывать им", - отметили члены “Яблука”.