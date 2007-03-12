Костенко предупреждает: будем кормить олигархов

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что новые парламентские выборы сейчас не приведут к ощутимым изменениям.

Такое мнение он выразил в интервью изданию "Аргументы и факты".

Причиной этого лидер УНП называет то, что "Украина не имеет политического фундамента демократии", которым "в Европе являются идеологические партии". "В нашем парламенте таких сил нет. Партия - часть общего сознания. Какую часть сознания представляет Партия регионов? А ТИМОШЕНКО, которая рассказывает, что она социал-демократ - в ее списке кто-то видел хоть одного рабочего? «Наша Украина» была создана как объединение правых партий, но постепенно превратилась в закрытое акционерное общество. Сегодня в парламенте нет никого, кто представляет интересы среднего класса, предпринимателей, а это большая часть населения. Поэтому необходимо создать условия для развития идеологических партий", - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Главными такими условиями он назвал два. Во-первых, "законодательное ограничение бюджета избирательной кампании", что создаст равные условия для всех участников, а без этого "мы будем продолжать питать корни олигархической системы". Второй фактор, по словам Ю.КОСТЕНКО, это "открыть партийные списки на избирательных участках - люди должны видеть, кто будет реализовывать заявленную программу, и делать выводы".

Ю.КОСТЕНКО отметил, что не верит в то, что сейчас парламент можно распустить. "Это было реально в августе прошлого года, когда еще не было сформировано коалиционное правительство, а теперь роспуск возможен лишь решением народных депутатов, то есть при условии, если этого захочет Партия регионов", - отметил он.