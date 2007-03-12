Ключковский призвал формировать основания для досрочных выборов

Член фракции «Наша Украина» Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что при наличии политических предпосылок для проведения досрочных парламентских выборов отсутствуют правовые основания для досрочного прекращения полномочий действующего состава Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ высказал сегодня во время выступления в ходе круглого стола на тему: «Досрочные парламентские выборы: угроза или шанс?».

«Политические предпосылки для досрочных парламентских выборов есть, но говорить, что сегодня есть правовые основания – безответственно, поскольку их сегодня нет. Но это не означает, что они не могут появиться, и нам, возможно, даже надо способствовать их формированию», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Вместе с тем, депутат подчеркнул, что основания для досрочных выборов четко определены статьями 90 и 83 Конституции Украины. «Защищать демократию неконституционными методами – это практически гражданская война. Поэтому нужно формировать одно из трех оснований, определенных Конституцией. Это то, что может сделать выборы реальными, а не только желательными», - добавил он.

По мнению Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, проведение досрочных парламентских выборов должно являться не целью, а лишь средством для достижения долгосрочной стратегии и разрешения кризиса в обществе. «Кризис есть, и он очень серьезный. Кризис заключается в том, что сегодня, как никогда, существует угроза для демократии. Методы, которые используют антикризисная коалиция и правительство, - это методы правового волюнтаризма, силовые шаги, которые базируются на искривленном понимании и толковании конституционных изменений», - аргументировал свою позицию депутат.

Вместе с тем, представитель «Нашей Украины» считает необходимым определить не только предпосылки для досрочных выборов, но и последствия их проаведения. В частности, по его словам, нельзя не учитывать тот факт, что после проведения выборов правительство будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава Кабинета министров. «Мы должны помнить о том, что у антикризисной коалиции сегодня есть все те рычаги для фальсификации, которые они имели в 2004 году», - считает Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

При этом депутат подчеркнул, что одновременное проведение досрочных парламентских и президентских выборов невозможно. «Конституцией определены разные сроки проведения выборов. Для парламентских – в течение 2 месяцев, а для президентских - в течение 3 месяцев (избирательные кампании – УНИАН). Совместить эти сроки невозможно. Кроме того, Конституция предполагает совершенно иные по природе основания для президентских выборов», – отметил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.